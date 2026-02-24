Hohe Baukosten und lange Genehmigungsverfahren bremsen den Wohnungsmarkt in Rheinland-Pfalz. Kann die künftige Landesregierung daran etwas ändern?

Mainz (dpa/lrs) – Die Wohnungswirtschaft in Rheinland-Pfalz dringt auf Unterstützung für mehr bezahlbare Wohnungen. «Bauen und Modernisieren muss schneller, einfacher und günstiger werden», forderte Axel Tausendpfund, Vorstand des Verbands der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW).

Die bisherigen Reformen der Landesbauordnung seien ein Schritt in die richtige Richtung, doch weitere Erleichterungen müssten kommen. Die Kostenexplosion müsse gestoppt werden, mahnte Tausendpfund bei der Präsentation eines Positionspapiers für die künftige Landesregierung. «Nur so können mehr bezahlbare Wohnungen in Rheinland-Pfalz gebaut werden.»

Lange Bearbeitungszeiten

Der Verbandsdirektor des VdW Rheinland Westfalen, Alexander Rychter, verwies auf die Wohnraumförderung, die für bezahlbares Wohnen unverzichtbar sei. «Doch Bearbeitungszeiten von mehr als einem Jahr sind problematisch.» Deshalb seien eine schnelle Digitalisierung und ein einfacheres Förderprogramm erforderlich.

Eine bezahlbare Wohnung zu finden, sei in vielen rheinland-pfälzischen Städten für Menschen mit kleinerem und mittlerem Einkommen weiterhin schwierig, erklärte die Vertreter der Wohnungswirtschaft. Um den Bedarf zu decken, müssten bis 2030 nach Zahlen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung jährlich rund 15.200 Wohnungen entstehen.

Stark gestiegene Baukosten

Die Entwicklung der Baufertigstellungszahlen hinke diesem Ziel jedoch deutlich hinterher. Auch die zuletzt gestiegenen Baugenehmigungszahlen würden nur bedingt Anlass für Zuversicht geben. 2025 seien in Rheinland-Pfalz knapp 13.000 neue Wohnungen genehmigt worden, so dass die benötigte Zahl von 15.200 Wohnungen pro Jahr auch künftig vermutlich verfehlt werde, erklärten die beiden Verbände.

Die Gründe für die geringe Bauaktivität lägen vor allem in den hohen Baukosten. Diese hätten sich von der allgemeinen Preissteigerung zunehmend entkoppelt und seien nach Angaben des Statistischen Bundesamtes seit 2019 mehr als doppelt so stark gestiegen wie die Inflation. Deshalb gebe es dringenden Handlungsbedarf, mahnten Tausendpfund und Rychter.

In Rheinland-Pfalz wird in rund einem Monat am 22. März ein neuer Landtag gewählt. Die Landesregierung besteht derzeit aus einer Ampelkoalition mit SPD, Grünen und FDP.