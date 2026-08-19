Zugreisende nach Luxemburg müssen sich in den nächsten Wochen auf Einschränkungen einstellen. Wie lange keine Züge fahren.

Koblenz/Luxemburg (dpa/lrs) – Wegen Bauarbeiten fahren zwischen Luxemburg-Stadt und Trier ab nächsten Montag (24. August) für drei Wochen keine Züge. Das luxemburgische Eisenbahnverkehrsunternehmen CFL richte in der Zeit ein umfangreiches Ersatzbusangebot ein, teilte der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) in Koblenz mit. Der Bahnverkehr sei bis einschließlich 13. September unterbrochen.

«Die Einschränkungen durch die Bauarbeiten sind für die Fahrgäste natürlich spürbar», sagte der Verbandsdirektor des SPNV-Nord, Thorsten Müller. Es würden aber gleichzeitig mehrere Busverbindungen angeboten: «Für Fahrgäste aus der Trierer Innenstadt, aus Konz und von der Weststrecke gibt es jeweils passende Alternativen nach Luxemburg.»

Der Verband empfiehlt Fahrgästen, vor der Fahrt die aktuellen Fahrpläne und jeweiligen Haltestellen des Ersatzverkehrs zu prüfen. Viele Berufspendler nach Luxemburg nutzen den grenzüberschreitenden Bahnverkehr.

Der SPNV-Nord teilte weiter mit, dass im Anschluss mit Dauer bis zum 20. September außerdem die Grenzbrücke im luxemburgischen Wasserbillig gesperrt werde. Von Luxemburg-Stadt aus sei die Bahnstation Wasserbillig ab dem 14. September aber wieder anfahrbar.