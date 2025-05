Eine Milliardeninvestition in den Pharmastandort soll 1.000 Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz schaffen. Der Ministerpräsident spricht von einer großen Chance für den Biotechnologie-Standort.

Alzey (dpa) - Der US-Pharmakonzern Eli Lilly will seine neue Produktionsstätte für Medikamente in Alzey Ende 2027 in Betrieb nehmen. Der Bau der Gebäude des über 260 Meter langen Komplexes aus Büros, Labors, Produktions- und Lagerhallen liege im Zeitplan, sagte Unternehmenschef Dave Ricks bei seinem Besuch auf der Baustelle und lobte die kurzen Entscheidungswege bei der Umsetzung des Milliardenprojekts in Rheinland-Pfalz.

Eli Lilly investiert am Standort rund 2,3 Milliarden Euro in eine Produktionsstätte für injizierbare Medikamente. Dabei geht es unter anderem auch um das Diabetesmittel Mounjaro mit dem Wirkstoff Tirzepatid. Der gleiche Wirkstoff steckt im Eli-Lilly-Abnehmmittel Zepbound.

«Im Jahr 2020 haben wir die ehrgeizigste Produktionserweiterung in der Geschichte von Lilly begonnen, mit Investitionen von mehr als 50 Milliarden US-Dollar weltweit, einschließlich unserer Hightech-Produktionsstätte in Alzey», berichtete Ricks. «Unsere Anlage in Alzey wird entscheidend dazu beitragen, dass wir innovative, qualitativ hochwertige Arzneimittel bereitstellen können, auf die Patienten angewiesen sind.»

Rund 1.000 Arbeitsplätze in Alzey sollen durch die Milliardeninvestition entstehen. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) sprach von einem enormen Gewinn und einer großen Chance für den Biotechnologie-Standort Rheinland-Pfalz.