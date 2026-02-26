Nach etwas mehr als der Hälfte der Saison lassen die Vet-Concept Gladiators Trier Basketball-Profi Dexter Akanno schon wieder ziehen. Für den 25-Jährigen geht es ins Ausland.

Trier (dpa) – Basketball-Bundesligist Vet-Concept Gladiators Trier und Flügelspieler Dexter Akanno gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Beide Seiten einigten sich auf eine Vertragsauflösung, wie der Aufsteiger mitteilte. Der Weg sei damit frei für einen Wechsel des 25-Jährigen ins europäische Ausland. «Akanno hat bereits einen neuen Verein gefunden, der ihn zeitnah vorstellen wird», hieß es.

Akanno war im vergangenen Sommer aus der amerikanischen Hochschulliga NCAA nach Trier gewechselt. Er lief in der Basketball-Bundesliga (BBL) in 16 Spielen für die Gladiators auf und kam dabei auf durchschnittlich knapp zehn Minuten Einsatzzeit.

Coach Schneider: «Positiver und motivierter Mensch»

«Er hat sich bei uns als unfassbar positiver und motivierter Mensch sehr gut in die Gruppe integriert und hat seinen Teil zu unseren bisherigen Erfolgen beigetragen», sagte Triers Trainer Jacques Schneider über Akanno.

Bereits vor einigen Tagen hatten die Gladiators die Verpflichtung von George King bekanntgegeben. Er kam aus der taiwanesischen Liga an die Mosel und absolvierte ein NBA-Spiel für die Phoenix Suns. In der Saison 2020/2021 war er bereits für die Niners Chemnitz in der BBL aktiv.

King-Debüt Anfang März möglich

«George wird unserer Mannschaft die benötigte Physis, Länge und Erfahrung auf der Position drei geben. Er hat die Fähigkeit, zu scoren und passt gut in die Art und Weise, wie wir spielen wollen. Er trifft sehr schnelle Entscheidungen und ist treffsicher von außen, dazu wird er uns über seine Athletik und Physis vor allem beim Rebounding zusätzlichen Support geben», erklärte Schneider.

King könnte sein Debüt für Trier am 6. März im Auswärtsspiel bei den Rostock Seawolves geben. Aktuell sind die Gladiators als Tabellenfünfter auf Playoff-Kurs in der BBL.