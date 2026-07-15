Die Trierer Basketballer bekommen einen neuen Aufbauspieler. Der 21-jährige Emanuel Mpacko soll den Kader ergänzen - und erhält eine Doppellizenz.

Trier (dpa/lrs) – Basketball-Bundesligist Vet-Concept Gladiators Trier hat Aufbauspieler Emanuel Mpacko verpflichtet. Der 21-Jährige erhält eine Doppellizenz und soll vor allem beim Kooperationspartner Artemis Sunkings Saarlouis in der Regionalliga Südwest zum Einsatz kommen, wie die Gladiators mitteilten. In der vergangenen Saison spielte Mpacko für den Berliner Club TuS Lichterfelde – ebenfalls in der Regionalliga.

«Ich bin fest davon überzeugt, dass er sowohl die BBL-Mannschaft im Training bereichern wird als auch für unseren Kooperationspartner ein großer Mehrwert auf der Guard-Position sein wird», sagte Triers Cheftrainer Jacques Schneider. Bei den Gladiators soll Mpacko im Training vor allem wertvolle Erfahrung für die weitere Entwicklung sammeln.