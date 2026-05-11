Mit einer eigenen Fermentationsanlage will das Unternehmen die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten stärken. Das Investitionsvolumen liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die BASF hat eine neue Fermentationsanlage für biologische Pflanzenschutzprodukte in Ludwigshafen in Betrieb genommen. Die BioHub genannte Anlage solle biologische Fungizide und Produkte zur biologischen Saatgutbehandlung herstellen, teilte das Unternehmen mit.

«Im BioHub wandeln Mikroorganismen nachwachsende Rohstoffe wie etwa Glukose in die gewünschten Produkte um – ein Prozess, der als Fermentation bekannt ist.» Mit der Investition im hohen zweistelligen Millionen-Bereich stärke das Unternehmen das Portfolio biologischer Innovationen, hieß es. Die eigene Fermentationsanlage erhöhe die Produktionsflexibilität und Widerstandsfähigkeit der Lieferketten.