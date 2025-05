In Europa und Nordamerika erwartet der Chemieriese nur schwaches Wachstum für die Branche. In diesen Märkten geht es darum, die Kapazitäten auszulasten. Das betrifft gerade den Standort Ludwigshafen.

Ludwigshafen (dpa) – Asien ist für den weltgrößten Chemiekonzern BASF der Markt der Zukunft. «Wachstumstreiber für die Chemie ist und bleibt Asien», sagte Vorstandschef Markus Kamieth bei der virtuellen Hauptversammlung des Dax-Konzerns. Der Fokus liege vor allem auf China: «Wir wollen in China weiter mit dem Markt wachsen. Unser neuer Verbundstandort in Zhanjiang ist hierfür die Basis.»

BASF investiert in der südchinesischen Provinz Guangdong Milliardensummen in Zhanjiang. Kritiker warnen jedoch seit geraumer Zeit, der Chemiekonzern mache sich damit nach teuren Abschreibungen in Russland erneut abhängig von einem autokratischen Regime.

Neben China nehme der Chemiekonzern Indien, Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Vietnam stärker in den Blick, sagte Kamieth. «Diese sieben Länder stehen bis 2035 für rund 80 Prozent des weltweiten Chemiewachstums.» In Europa und Nordamerika erwarte das Unternehmen dagegen nur schwaches bis moderates Wachstum für die chemische Industrie. In diesen Märkten fokussiere sich BASF darauf, die bestehenden Kapazitäten auszulasten.

«BASF ist vorbereitet» auf Verunsicherung durch US-Zollpolitik

Bei dem Chemieriesen laufen derzeit milliardenschwere Sparprogramme. Vor allem der Stammsitz des Unternehmens in Ludwigshafen soll profitabler und wettbewerbsfähiger werden. Der Vorstandsvorsitzende versicherte bei dem Aktionärstreffen, dass der Standort eine starke Säule bleibe und ein führender sowie nachhaltiger Standort im Konzern werden soll. Die Sparprogramme würden entschlossen umgesetzt und kämen gut voran.

Die US-Zollpolitik sorge für Verunsicherung in der Industrie und in den Märkten, sagte Kamieth, der vor einem Jahr das Ruder bei dem Ludwigshafener Dax-Konzern übernommen hat. «Aber BASF ist vorbereitet.» Der Konzern sei in allen wichtigen Regionen aktiv und produziere vor Ort für die lokalen Märkte. «Das ist schon immer ein Vorteil für BASF. Insbesondere jedoch in diesen Zeiten.»

BASF produziert in den USA für die USA

«Mehr als 80 Prozent unseres Umsatzes in den USA erzielen wir mit Produkten, die wir dort herstellen», berichtete der Vorstandsvorsitzende. In Asien sei der Anteil ähnlich hoch – in Europa sogar noch höher. Dennoch seien die Auswirkungen der US-Zollpolitik auf die Nachfrage und weltweiten Handelsströme derzeit nur schwer abzuschätzen.

Zum Start ins laufende Jahr musste BASF Rückgänge bei Umsatz und Gewinn verbuchen. Die Erlöse nahmen im ersten Quartal leicht um 0,9 Prozent auf 17,4 Milliarden Euro ab. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) verringerte sich nach Angaben von Finanzvorstand Dirk Elvermann um 3,2 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro.

Erstes Quartal schwächer – Ausblick unverändert

Unter dem Strich fiel ein Gewinn von 808 Millionen Euro an, nach knapp 1,4 Milliarden ein Jahr zuvor. Die Ziele für 2025 bestätigte das Management: Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie Sondereinflüssen wird ein Wert von 8,0 Milliarden bis 8,4 Milliarden Euro angestrebt. Eine Prognose zum Umsatz und Gewinn nach Steuern legte das BASF-Management nicht vor.