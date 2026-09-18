Nur bei einem Bruchteil dieser Menschen werde der Status im Mund festgestellt, auch Aufklärung zur Mundgesundheit erfolge zu selten - mit Folgen.

Mainz (dpa/lrs) – Zahnärztliche Vorsorge kommt nach Ansicht der Krankenkasse Barmer bei pflegebedürftigen Menschen in Rheinland-Pfalz häufig zu kurz – und das sowohl in der stationären als auch in der ambulanten Pflege. Das ist ein zentrales Ergebnis des Barmer-Zahnreports für das Land, für den Abrechnungsdaten eigener Versicherter ab 65 Jahren ausgewertet wurden.

Ob in Pflegeheimen lebende Menschen in den Genuss von Zahnvorsorge kommen, hänge in hohem Maße davon ab, ob die jeweilige Einrichtung einen Kooperationsvertrag mit einer Zahnarztpraxis abgeschlossen habe. Nur etwas mehr als die Hälfte der Heime sei eine solche Kooperation eingegangen.

Im Jahr 2024 hätten Zahnärzte lediglich bei 28,4 Prozent der Bewohner rheinland-pfälzischer Pflegeheime mit Pflegegrad vier oder fünf den Mundgesundheitsstatus festgestellt oder eine Aufklärung zur Mundgesundheit durchgeführt.

Warnung vor Folgen schlechter Mundgesundheit

Noch düsterer sieht es demnach bei ambulant gepflegten Menschen mit diesem Pflegegrad aus: Hier lag der Anteil derer mit festgestelltem Mundgesundheitsstatus oder einer Aufklärung zur Mundgesundheit 2024 bei nur 3,8 Prozent – laut Barmer im Vergleich aller Bundesländer der zweitniedrigste Wert.

Gerade hier müssten Lösungen gefunden werden, forderte Barmer-Landesgeschäftsführerin Dunja Kleis, denn die meisten Pflegebedürftigen würden zu Hause gepflegt.

Eine schlechte Mundgesundheit könne schwerwiegende Folgen haben, warnte die Krankenkasse. Kaputte Zähne, schlecht sitzende Prothesen oder Entzündungen im Mundraum erschwerten das Kauen, könnten zu Mangelernährung, Gewichtsverlust und Folgeerkrankungen führen. Die seien wiederum gerade für pflegebedürftige Menschen besonders gefährlich.