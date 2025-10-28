Corona und Grippe spielten bei Herbstbeginn noch keine Rolle, dafür jedoch andere Erreger.

Mainz (dpa/lrs) – Im Saarland sind im Herbst überdurchschnittlich viele Menschen wegen Atemwegsinfektionen krankgeschrieben worden. Ende September waren laut der Krankenkasse rund 267 von jeweils 10.000 Barmer-Versicherten betroffen – der bundesweit höchste Wert. Im Schnitt lag die Rate bei 215.

Die betroffenen Menschen litten vor allem unter sogenannten «sonstigen Atemwegsinfekten» wie Schnupfen. Corona und Grippe spielten dagegen kaum eine Rolle. Zur Vorbeugung rät die Krankenkasse unter anderem zum Händewaschen, Abstand halten sowie zur Lüftung der Räume.