Barke: Halbe Milliarde Euro wird in Forschung investiert

Im Strukturwandel sieht das Saarland Potenzial bei Forschung und Innovation. Und nimmt viel Geld dafür in die Hand.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland investiert in den nächsten Jahren mehr als eine halbe Milliarde Euro in die Forschungsinfrastruktur im Land. «So viel wie nie», sagte Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) bei einem Innovationsgipfel in Saarbrücken. «So unterstützen wir die dynamische Entwicklung von innovativen Forschungseinrichtungen wie CISPA, HIPS oder Fraunhofer und ihren Beitrag zum erfolgreichen Strukturwandel des Saarlandes.»

Unter anderem gehen rund 350 Millionen Euro aus dem Transformationsfonds in den Neubau des CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in St. Ingbert. 55 Millionen Euro werden investiert in die Erweiterung des Helmholtz-Instituts für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS). Und 53 Millionen Euro sind für ein Zentrum für Quantentechnologie vorgesehen.

Innovationsstrategie wird umgesetzt

Seit Herbst 2024 arbeiten über 100 Wissenschaftler, Unternehmen und Experten an der Umsetzung der Innovationsstrategie des Saarlandes. «Wir wollen, dass aus den besten Ideen unseres Landes Wertschöpfung und Arbeitsplätze entstehen», sagte der Minister.

Etliche konkrete Maßnahmen seien bereits angelaufen. Als Beispiel nannte Barke die Neuausrichtung der Technologieförderung von Unternehmen und Forschungseinrichtung mit einem Volumen von über 70 Millionen Euro. Oder das mit zehn Millionen Euro geförderte Projekt «Saar-Inkubator», das Start-ups bei der Gründung unterstützt, sowie ein Technologie-Transferförderprogramm (InnoBonus) gezielt für den Mittelstand.

Die Innovationsstrategie hat drei Schlüsselbereiche im Blick, die ein besonderes wirtschaftliches Potenzial im Saarland aufweisen: Digitalization & AI, Sustainable Smart Production & New Mobility sowie Life Science & Material Science.