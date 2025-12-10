Bahnstrecken nach Verkehrsunfall gesperrt

Ein Fahrzeug prallt gegen parkende Autos und schiebt einen Wagen auf Bahngleise. Bevor der Zug wieder rollt, werden die Schienen untersucht.

Alzey (dpa/lrs) – Ein medizinischer Notfall hat in Alzey (Landkreis Alzey-Worms) einen Unfall ausgelöst, in dessen Folge ein Auto erst auf den Bahngleisen zum Stehen kam. Wie die Polizeidirektion Worms mitteilte, verlor ein 56-jähriger Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen mehrere geparkte Fahrzeuge. Eines davon wurde demnach auf angrenzende Einfahrtsgleise des Bahnhofs geschoben.

Der Unfallverursacher selbst überfuhr die Gleise und kam in einer Hecke zum Stehen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Vier Autos sowie ein Begrenzungszaun wurden beschädigt. Ob die Gleise ebenfalls Schaden genommen haben, war zunächst unklar. Die Bahnstrecken zwischen Alzey und Worms sowie Kirchheimbolanden wurden für eine Prüfung vorerst gesperrt.