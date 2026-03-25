Nach dem Zusammenstoß von Regionalexpress und Transporter bei Insheim bleibt die Bahnstrecke gesperrt. Wie es für Pendler und Reisende nun weitergeht.

Insheim (dpa/lrs) – Die Bahnstrecke zwischen Landau und Winden ist nach einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Regionalexpress und einem Transporter an einem Bahnübergang in Insheim in der Südpfalz weiterhin gesperrt. Dies bestätigte eine Bahnsprecherin am Morgen auf Anfrage der Deutschen-Presse-Agentur. Die Strecke solle aber im Laufe des Tages wieder freigegeben werden, hieß es.

Die Line RE6 entfällt durch die Sperrung derzeit komplett. Betroffen sind nach Angaben der DB zudem die Linien RB51 und RB53. Diese verkehren nur zwischen Winden und Karlsruhe beziehungsweise zwischen Neustadt und Landau. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Neustadt Hbf und Wörth sei inklusive aller Zwischenstopps eingerichtet worden. Weitere Busse würden im Pendelverkehr zwischen Winden und Wissembourg verkehren, so die DB.

Explosion und Verletzte

Am Montagabend war der Fahrer eines Autotransporters Polizeiangaben zufolge im stockenden Verkehr mit seinem Auflieger auf dem Bahnübergang in Insheim (Kreis Südliche Weinstraße) stehen geblieben, als sich ein in Richtung Landau fahrender Regionalexpress näherte. Der Lokführer habe trotz Notbremsung den Zug nicht rechtzeitig zum Halten bringen können, hieß es. Es kam zur Kollision und infolge davon zu mehreren Explosionen und Bränden.

Die Behörden sprachen von einem Trümmerfeld von mehreren Hundert Metern, einem in Brand geratenen Auto und einem schwer verletzten Fahrer. Drei weitere Menschen seien bei dem Unfall leicht verletzt worden. Die Ermittler schätzen den Schaden auf mehrere 100.000 Euro.