Saarbrücken (dpa/lrs) – Die wirtschaftliche Bedeutung des Schienenverkehrs und der weitere Ausbau des Angebots im Saarland stehen im Mittelpunkt eines Bahngipfels. Es geht dabei unter anderem um die Frage, wie Infrastruktur oder Takt verbessert werden können.

Dazu treffen sich Vertreter der Landesregierung und der Deutschen Bahn heute in der Staatskanzlei in Saarbrücken. Im Anschluss an das Gespräch (14.30 Uhr) informieren Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), Mobilitäts-Ministerin Petra Berg (SPD), Bahn-Chef Richard Lutz, und der für Infrastruktur zuständige Bahn-Vorstand Berthold Huber über die Ergebnisse.