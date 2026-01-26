Frühjahrsputz, mobile Handwerkerteams und mehr Streifen an Bahnhöfen: Wo ist das im Land geplant?

Remagen/Mainz (dpa/lrs) – Es soll sauberer aussehen und sich sicherer anfühlen: Mit einem Sofortprogramm will die Deutsche Bahn die Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz verbessern. Die ersten Maßnahmen gebe es am Hauptbahnhof Mainz sowie in Remagen und Ahrweiler, teilte das Unternehmen mit.

Am Hauptbahnhof Mainz soll demnach mehr Sicherheitspersonal auf Streife gehen. «Zusätzlich führt die DB bundesweit an doppelt so vielen

Bahnhöfen wie im Vorjahr einen Frühjahrsputz durch: 1.400 statt 700,

viele davon im ländlichen Raum», schreibt die Bahn. «Damit profitieren auch deutlich mehr Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz, unter anderem die Stationen Remagen, Ahrweiler, Bad Dürkheim oder Idar-Oberstein, von einem gründlichen

Frühjahrsputz.»

Handwerkerteams sollen mobil eingesetzt werden

Hinzu kommen sollen außerdem mobile Handwerkerteams. Der Einsatz solcher Teams sei in einem Pilotversuch getestet worden, hieß es. «Sie verstärken in Remagen die bereits aktiven Kolleginnen und Kollegen, die sich in der Regel kleineren Reparaturen annehmen», schrieb die Bahn. «Ein Team wird bei dem für den Bahnhof Remagen zuständigen Bahnhofsmanagement in Montabaur angesiedelt.»

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte laut Mitteilung: «Viele Maßnahmen, wie die Modernisierung des Netzes, brauchen Zeit.» Es gebe aber auch vieles, das man sofort besser machen könne. «Dazu gehören die Sauberkeit und Sicherheit unserer Bahnhöfe.»