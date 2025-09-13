Eigentlich soll in einer Straße in Steinwenden ein Wasserrohr repariert werden. Doch beim Freilegen beschädigt der Bagger eine Gasleitung.

Steinwenden (dpa/lrs) – Ein Bagger hat bei Bauarbeiten in Steinwenden bei Kaiserslautern eine Gasleitung beschädigt und damit für den Austritt von Gas gesorgt. In einem Umkreis von 50 Metern mussten die Anwohner am Freitag ihre Häuser verlassen, wie die Polizei mitteilte. Ein Mitarbeiter des Energieversorgers schloss demnach daraufhin das Gasleck. Nach etwa einer Stunde konnten die Menschen nach Hause zurückkehren.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. In der Straße sollte eigentlich ein kaputtes Wasserrohr instand gesetzt werden. Während der Bagger das Rohr freilegte, traf er auf die Gasleitung.