In Kaiserslautern steht mitten in der Nacht ein Bagger in Flammen. Die Polizei sucht nach der Ursache und bittet um Zeugenaussagen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein Bagger hat in Kaiserslautern mitten in der Nacht gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, ging das Fahrzeug gegen 4:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen auf. Der Bagger parkte zu diesem Zeitpunkt neben einem Weg in der Innenstadt, hieß es.

Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. Sie hat laut Mitteilung Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden.