Die Ladung war zu hoch: Ein Bagger bleibt an einer Autobahnbrücke auf der A6 hängen. Das wirkt sich in der Nähe von Kaiserslautern auch auf den Verkehr aus.

Kindsbach (dpa/lrs) - Ein auf einem Tieflader transportierter Bagger ist auf der A6 bei Kindsbach (Landkreis Kaiserslautern) an einer Autobahnbrücke hängen geblieben. Die Ladung sei zu hoch gewesen, teilte die Autobahnpolizei mit. Die Brücke sei bei dem Unfall am frühen Morgen stark beschädigt worden.

Bis zur Begutachtung des Schadens sei die Fahrbahn in Richtung Mannheim am Samstag auf einen Fahrstreifen beschränkt worden. Zu den befürchteten Massen an Stau sei es aber nicht gekommen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei am späten Nachmittag. Die Straße sei aber wieder frei, der Bagger stehe dort nicht mehr, der Lader sei weitergefahren. Weitere Informationen zum Schaden liefere dann das Gutachten.