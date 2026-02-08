Die Ladung war zu hoch: Ein Bagger bleibt an einer Autobahnbrücke auf der A6 hängen. Ein Gutachten soll weitere Infos zum Schaden liefern.

Kindsbach (dpa/lrs) – Nach dem schweren Bagger-Unfall an einer Autobahnbrücke auf der A6 bei Kindsbach ist die Schadenshöhe weiterhin unklar. Die Brücke sei begutachtet worden, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Infos zum Schaden liefere dann das Gutachten, das für Montag erwartet werde.

Laut Polizei hat der Bagger die Brücke im Landkreis Kaiserslautern immens beschädigt. Er war demnach in den frühen Morgenstunden des Samstags auf einem Tieflader auf der A8 Richtung Mannheim transportiert worden, die Ladung sei zu hoch gewesen. Der Baggerarm sei dann an der Autobahnbrücke hängen geblieben.

Die Polizei habe den Bagger begutachtet, sagte der Sprecher, der Tieflader sei später weitergefahren. Dem Sprecher zufolge hatte die Polizei die Fahrbahn nach dem Unfall auf einen Fahrstreifen beschränkt und viel Stau erwartet. Am Nachmittag war die Autobahn wieder frei, zu den befürchteten Massen an Stau war es nicht gekommen.