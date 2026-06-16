Am Pfingstwochenende kommt es zu einem tragischen Vorfall im Freibad in Birlenbach. Jetzt steht die Todesursache fest: Der 11-Jährige ist ertrunken.

Birlenbach (dpa/lrs) – Nach dem Tod eines 11-Jährigen im Freibad in Birlenbach (Rhein-Lahn-Kreis) steht die Ursache fest: Der Junge sei ertrunken, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit. Dies sei das vorläufige Ergebnis der Obduktion. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern demnach an. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der tragische Unfall ereignete sich bereits am Pfingstsamstag. Als Rettungskräfte eintrafen, liefen bereits Reanimationsversuche. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb.