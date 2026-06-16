Obduktionsergebnis
Badeunfall in Birlenbach: Todesursache des Jungen geklärt
Rettungsdienst
Der 11-Jährige verstarb, nachdem er in ein Krankenhaus gebracht wurde. (Symbolbild)
Patrick Seeger. DPA

Am Pfingstwochenende kommt es zu einem tragischen Vorfall im Freibad in Birlenbach. Jetzt steht die Todesursache fest: Der 11-Jährige ist ertrunken.

Birlenbach (dpa/lrs) – Nach dem Tod eines 11-Jährigen im Freibad in Birlenbach (Rhein-Lahn-Kreis) steht die Ursache fest: Der Junge sei ertrunken, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit. Dies sei das vorläufige Ergebnis der Obduktion. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern demnach an. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der tragische Unfall ereignete sich bereits am Pfingstsamstag. Als Rettungskräfte eintrafen, liefen bereits Reanimationsversuche. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb.

© dpa-infocom, dpa:260616-930-230691/1

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