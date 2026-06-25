Das Heilbad hat es in die Schlagzeilen geschafft, weil es sich nun einen nächtlichen Temperaturrekord teilt. Der Bürgermeister weiß: Zum Glück gibt es einen besonderen Ort für Abkühlung.

Bad Bergzabern (dpa/lrs) – Die Hitzewelle hat dem rheinland-pfälzischen Kurort Bad Bergzabern ganz besondere Temperaturen beschert – und der Stadtbürgermeister sieht darin nicht nur Schattenseiten. Es sei zwar heiß, sehr heiß, sagte Rathauschef Hermann Augspurger (Freie Wähler Gemeinschaft). Aber man könne auch an manchen Stellen in der Stadt – anders als gewohnt – besondere Sommerfreuden erleben.

In dem 8.900-Einwohner-Ort im Kreis Südliche Weinstraße fiel in der Nacht zu Donnerstag nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Temperatur nicht unter 26,2 Grad. Damit zog die Kommune mit dem bisherigen alleinigen Rekordhalter – dem Berg Weinbiet in Rheinland-Pfalz – gleich. Dort war die Temperatur am 25. Juli 2019 auch nicht unter 26,2 Grad gesunken.

Tor zum Pfälzerwald

«Wir ächzen alle, es ist wirklich extrem heiß», sagte Bürgermeister Augspurger. Und das auch in den Nächten. «Es kühlt nicht wirklich ab. Also, man weiß gar nicht, was man eigentlich nachts anstellen soll, außer sich in eine gefüllte Badewanne zu legen.» Doch Bad Bergzabern – immerhin heilklimatischer Kurort, Kneipp-Heilbad und Luftkurort – habe auch Glück.

«Wir liegen ja direkt am Eingang zum Pfälzerwald und haben ein Tal im Pfälzerwald», sagte er weiter. Da komme abends gegen 17, 18 Uhr ein kühlerer Talwind auf und genau dort liege der Kurpark mit schönen Wiesen und Kneippanlage.

Hausmittel gegen Hitze

«Da lässt es sich abends wirklich gut aushalten. Da ist es angenehm. Normalerweise kennen wir unseren Kurpark nur in normalen Sommern, dass man da abends eine Jacke braucht oder einen Pullover», erzählte er. «Dieses Jahr kann man da wirklich sommerlich sehr schön sitzen, Picknick machen, was trinken oder einfach nur den lieben Gott einen guten Mann sein lassen.»

Über die Hitze werde in der Stadt überraschenderweise bislang relativ wenig gesprochen. «Klar, jeder ächzt, aber jeder hat irgendwie so sein Mittelchen vom nassen Handtuch über im Keller schlafen, alle möglichen Dinge, wo jeder versucht, sich damit zu arrangieren.»