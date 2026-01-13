Kurioses
Autozerstörung als Geburtstagsgeschenk: Polizeieinsatz
Symbolbild Polizei
Symbolbild Polizei
Boris Roessler. DPA

Eine Frau hat einen ungewöhnlichen Wunsch, ihr Ehemann erfüllt ihr diesen. Das hat Konsequenzen.

Trier (dpa/lrs) – Einmal im Leben ein Auto kaputt schlagen: Die Erfüllung dieses langgehegten Herzenswunsches einer Frau hat in Trier einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die 53-Jährige habe am Montagnachmittag gemeinsam mit Familienangehörigen in einem Gewerbegebiet mit einer Axt auf den älteren Wagen eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Ihr Mann hatte ihr dieses Erlebnis zum Geburtstag geschenkt, indem er ein ausgedientes Fahrzeug und die anschließende Entsorgung der Überreste organisierte.

© dpa-infocom, dpa:260113-930-537267/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten