Trier (dpa/lrs) – Einmal im Leben ein Auto kaputt schlagen: Die Erfüllung dieses langgehegten Herzenswunsches einer Frau hat in Trier einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die 53-Jährige habe am Montagnachmittag gemeinsam mit Familienangehörigen in einem Gewerbegebiet mit einer Axt auf den älteren Wagen eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Ihr Mann hatte ihr dieses Erlebnis zum Geburtstag geschenkt, indem er ein ausgedientes Fahrzeug und die anschließende Entsorgung der Überreste organisierte.

© dpa-infocom, dpa:260113-930-537267/1