Autos prallen auf glatter Straße zusammen - zwei Verletzte

Ein 19-Jähriger kommt auf winterglatter Straße in der Eifel mit dem Auto in den Gegenverkehr. Er prallt mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Später bleiben mehrere Lkw im Schnee stecken.

Nürburg (dpa/lrs) - Ein Autofahrer hat bei Nürburg im Kreis Ahrweiler auf schneebedeckter Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in den Gegenverkehr geraten. Das Auto des 19-Jährigen prallte am Ende einer Kurve auf der glatten Fahrbahn frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 62-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall auf der B258 am Mittwochnachmittag leichte bis schwere Verletzungen. Es sei zudem ein Schaden in erheblicher Höhe entstanden.

Im Laufe des Nachmittags ereigneten sich im Bereich der Polizeiinspektion Adenau noch zwei weitere Unfälle aufgrund der winterlichen Verhältnisse. Dabei habe es jedoch nur Sachschäden gegeben, hieß es.

Im Bereich des Nürburgrings seien zudem zahlreiche Lkw auf der schneebedeckten Fahrbahn liegengeblieben. Streufahrzeuge der Straßenmeisterei rückten an. Ein Lkw geriet in den Graben und musste vom Abschleppdienst herausgezogen werden.