Unfälle
Autos prallen an Kreuzung zusammen – fünf Verletzte
Rettungswagen im Einsatz
Die fünf Verletzten mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. (Symobolbild)
Robert Michael. DPA

Frontalzusammenstoß an einer Kreuzung in Trier: Fünf Menschen werden verletzt, keiner schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei untersucht den Unfallhergang.

Lesezeit 1 Minute

Trier (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in Trier sind am frühen Morgen fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte einer der Fahrer nach links auf eine Straße einbiegen wollen, auf der das andere Auto unterwegs war. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß. Die fünf Verletzten mussten im Krankenhaus behandelt werden, lebensgefährliche Verletzungen hat sich den Angaben nach aber keiner von ihnen zugezogen.

Die beiden Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Die Straße ist während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Verletzten durch Rettungsdienst und Notarzt für rund eine Stunde voll gesperrt worden. Beide Autos mussten danach abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

© dpa-infocom, dpa:260321-930-846058/1

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Verkehr

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