Nach einem Frontalzusammenstoß auf der B268 brennen beide beteiligten Autos aus. Insgesamt werden fünf Menschen verletzt.

Losheim am See (dpa/lrs) – Zwei Autos sind auf der Bundesstraße 268 frontal zusammengestoßen und anschließend vollständig ausgebrannt. Bei dem Unfall im Landkreis Merzig-Wadern wurden ein 86 Jahre alter Mann und eine 52 Jahre alte Frau schwer verletzt. Rettungshubschrauber brachten sie in Krankenhäuser.

Nach Angaben der Polizei wollte der Mann zwischen Britten und Losheim am See nach links abbiegen und übersah das entgegenkommende Auto, in dem die Frau mit ihrem gleichaltrigen Mann und den beiden gemeinsamen Kindern unterwegs war. Die drei anderen Insassen wurden leicht verletzt.

Die Bundesstraße, deren Fahrbahn durch den Brand beschädigt wurde, blieb für mehrere Stunden gesperrt. Gegen den 86-Jährigen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.