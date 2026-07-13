Landkreis Merzig-Wadern
Autos brennen nach Unfall aus – zwei Schwerverletzte
Polizei Symbolbild
Fünf Personen wurden bei einem Verkehrsunfall verletzt. (Symbolbild)
Jens Büttner. DPA

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der B268 brennen beide beteiligten Autos aus. Insgesamt werden fünf Menschen verletzt.

Lesezeit 1 Minute

Losheim am See (dpa/lrs) – Zwei Autos sind auf der Bundesstraße 268 frontal zusammengestoßen und anschließend vollständig ausgebrannt. Bei dem Unfall im Landkreis Merzig-Wadern wurden ein 86 Jahre alter Mann und eine 52 Jahre alte Frau schwer verletzt. Rettungshubschrauber brachten sie in Krankenhäuser.

Nach Angaben der Polizei wollte der Mann zwischen Britten und Losheim am See nach links abbiegen und übersah das entgegenkommende Auto, in dem die Frau mit ihrem gleichaltrigen Mann und den beiden gemeinsamen Kindern unterwegs war. Die drei anderen Insassen wurden leicht verletzt.

Die Bundesstraße, deren Fahrbahn durch den Brand beschädigt wurde, blieb für mehrere Stunden gesperrt. Gegen den 86-Jährigen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

© dpa-infocom, dpa:260712-930-374928/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten