Autokorso bremst Verkehr auf Autobahn aus

Andere Fahrer wurden rechts überholt, einer wurde am Abfahren von der A60 gehindert. Für drei Korso-Teilnehmer hat das nun Konsequenzen.

Mainz (dpa/lrs) – Teilnehmer eines Autokorsos haben auf der Autobahn 60 in Mainz den Verkehr behindert und sehen sich jetzt mit Strafanzeigen konfrontiert. Zwei Wagen aus dem Korso hätten zeitweise nahe der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg beide Fahrspuren Richtung Darmstadt blockiert und den Verkehr bis auf 50 Stundenkilometer abgebremst, teilte die Autobahnpolizei in Ingelheim mit.

Andere Wagen aus dem Korso hätten verbotenerweise rechts überholt, ein Fahrer sei daran gehindert worden, die Autobahn zu verlassen. Ein Stück weiter konnte die Polizei die Fahrer aus dem Korso kontrollieren und nahm gegen drei von ihnen Strafanzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr auf. Grund für den Korso war einem Polizeisprecher zufolge vermutlich eine Hochzeit, beteiligt waren insgesamt neun bis zehn Wagen.