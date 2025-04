Saarbrücken (dpa/lrs) – Beim Wenden auf Bahngleisen ist eine Autofahrerin in Saarbrücken am Morgen mit einem Zug der Saarbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau ihr Kind im Auto. Mutter und Kind seien unverletzt geblieben, aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten die Beamten mit. Auch in der Bahn verletzte sich bei dem Unfall niemand.

Warum die Frau verkehrswidrig auf den Gleisen der Saarbahn wenden wollte, blieb unklar. Ihr Auto wurde laut Polizei mit einem Totalschaden geborgen, auch die Bahn wurde stark beschädigt. Insgesamt sei ein Sachschaden von mindestens 30.000 Euro entstanden.