Bei Höhn stoßen zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Der Beifahrer kann sich selbst aus dem Auto retten, die Fahrerin wird eingeklemmt - doch für sie kommt jede Hilfe zu spät.

Höhn (dpa/lrs) – Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Kleintransporter ist eine Autofahrerin im Westerwaldkreis gestorben. Bei dem Unfall auf einer Kreisstraße bei Höhn wurde die 48-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, wie die Feuerwehr mitteilte. Während der Rettungsarbeiten erlag sie demnach ihren Verletzungen.

In einer Rechtskurve war die Fahrerin nach Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache auf Gegenfahrbahn geraten. Es kam zur Kollision mit dem Kleintransporter. Dessen 57-jähriger Fahrer sowie der Beifahrer des Pkw, der sich laut Feuerwehr selbst befreien konnte, wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Straße sei bis 21.30 Uhr voll gesperrt gewesen.