Verkehr
Autofahrerin stirbt bei Kollision mit Lkw in der Eifel
Notarzt
Ein Notarzt ist im Einsatz. (Symbolbild)
Oliver Berg. DPA

Auf einer Landstraße stoßen ein Lastwagen und ein Auto zusammen. Die Fahrerin des Pkw stirbt noch an der Unfallstelle.

Großlangenfeld (dpa/lrs) - Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf einer Landstraße in der Eifel ist die Fahrerin des Pkw getötet worden. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Insassen des Lkw erlitten demnach einen Schock. 

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am gegen 7.45 Uhr auf der Landstraße zwischen Großlangenfeld und Bleialf. Der betroffene Streckenabschnitt sei seit etwa 8.00 Uhr voll gesperrt - voraussichtlich dauere die Sperrung noch bis zum Nachmittag. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

© dpa-infocom, dpa:260710-930-363152/2

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