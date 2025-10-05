In Neuhofen verliert eine Autofahrerin die Kontrolle und prallt gegen eine Hauswand. Zwei Frauen kommen ins Krankenhaus, der Schaden am Wagen beträgt rund 25.000 Euro.

Neuhofen (dpa/lrs) – Zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall in Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß eine 33-jährige Autofahrerin gegen den Bordstein, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen eine Hauswand, wie die Polizei mitteilte. Die Frau und ihre Beifahrerin wurden demnach in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere ihrer Verletzungen war den Angaben zufolge zunächst nichts bekannt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.