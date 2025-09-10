Eine 76-Jährige erfasst mit ihrem Auto einen Achtjährigen. Statt sich um den verletzten Jungen zu kümmern, setzt sie ihre Fahrt fort - mit Folgen.

Billigheim-Ingenheim (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Billigheim-Ingenheim (Landkreis Südliche Weinstraße) ist ein Achtjähriger verletzt worden. Statt dem Jungen zu helfen, habe die 76-jährige Autofahrerin ihre Fahrt fortgesetzt, teilte die Polizei mit. Demnach bog sie in die Bergstraße ein, die der Achtjährige im selben Moment mit seinem Fahrrad überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge und wurde mit einer verletzten Hand ins Krankenhaus gebracht.

Mit dem Hinweis einen Termin zu haben, fuhr die 76-Jährige direkt nach dem Unfall am Dienstagmittag weiter. Eine Zeugin vermerkte sich das Kennzeichen. Die Fahrerin konnte ermittelt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.