Autofahrerin fährt Schulkind an

Die Polizei in Koblenz sucht eine Frau mit grauen Haaren und einem weißen Auto. Sie soll mit ihrem Wagen ein 12 Jahre altes Mädchen angefahren haben, ohne sich danach länger um das Kind zu kümmern.

Koblenz (dpa/lrs) – Auf dem Weg zur Schule ist am Freitag ein zwölfjähriges Mädchen von einem Auto angefahren worden. Eine Frau fuhr das Kind, das eine Ampel bei Grün überquerte, mit ihrem Wagen beim Abbiegen an, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen stürzte auf den Asphalt und verletzte sich leicht.

«Die Fahrerin des PKW erkundigte sich nur kurz nach dem Zustand und verließ im Anschluss die Verkehrsunfallstelle», berichtete die Polizei. Die Beamten suchen nun eine Frau mit grauen Haaren in einem weißen Fahrzeug. Sie soll sich bei der Polizei melden. Auch Zeugenaussagen sind willkommen.