Autofahrerin durchbricht Bahnschranke – zwei Verletzte

Nach einem Unfall an einem Bahnübergang werden zwei Menschen ins Krankenhaus gebracht. Auch wenn kein Zug beteiligt war, muss die Bahnstrecke gesperrt werden.

Nackenheim (dpa/lrs) – Eine Autofahrerin hat an einem Bahnübergang bei Nackenheim nahe Mainz die geschlossenen Schranken durchbrochen und einen Unfall gebaut. Auf der anderen Seite des Übergangs kollidierte ihr Wagen mit dem wartenden Fahrzeug eines 40-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Ein Zug war an dem Unfall nicht beteiligt.

Die 50-Jährige wurde den Angaben zufolge schwer, der andere Fahrer etwas leichter verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache ist noch unklar. Die Bahnstrecke Mainz-Ludwigshafen musste für die Aufräumarbeiten und die Unfallaufnahme gesperrt werden.