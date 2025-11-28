Autofahrerin bei Unfall auf Ahrtalbrücke schwer verletzt

Eine 19-Jährige kracht auf der A61 mit ihrem Wagen gegen einen Transporter. Die Ahrtalbrücke wird nach dem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Eine 19-jährige Autofahrerin ist bei einem Auffahrunfall auf der Ahrtalbrücke schwer verletzt worden. Ihr Wagen war aus noch ungeklärten Gründen auf der Autobahn 61 von hinten gegen einen Transporter gekracht, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungswagen brachte die Fahranfängerin ins Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die Ahrtalbrücke wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt und erst kurz vor Mitternacht wieder freigegeben.