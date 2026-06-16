Vorfahrt missachtet
Autofahrerin bei Kollision schwer verletzt
Polizei sichert Unfallstelle
Bei einem Unfall nahe der Ortschaft Kleinholbach ist eine Frau schwer verletzt worden. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

An einer Landstraßenkreuzung im Westerwaldkreis kracht es. Die Unfallverursacherin erleidet schwere Verletzungen.

Montabaur (dpa/lrs) – Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe der Ortschaft Kleinholbach im Westerwaldkreis schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, missachtete die Frau aus Montabaur an der Kreuzung der beiden Landstraßen L318 und L314 die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs. Daraufhin kam es zur Kollision, bei der die Frau schwere Verletzungen erlitt. An beiden Fahrzeugen entstand bei dem Zusammenstoß Totalschaden. Die L318 musste für rund zwei Stunden gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:260616-930-234009/1

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Verkehr

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