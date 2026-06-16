Montabaur (dpa/lrs) – Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe der Ortschaft Kleinholbach im Westerwaldkreis schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, missachtete die Frau aus Montabaur an der Kreuzung der beiden Landstraßen L318 und L314 die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs. Daraufhin kam es zur Kollision, bei der die Frau schwere Verletzungen erlitt. An beiden Fahrzeugen entstand bei dem Zusammenstoß Totalschaden. Die L318 musste für rund zwei Stunden gesperrt werden.

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