Autofahrer verliert Kontrolle: Drei Schwerverletzte

Ein Autofahrer kollidiert mit Ampelmasten und einer Hauswand. Das hat für drei Menschen schlimme Folgen.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einer Kollision eines Autos mit mehreren Ampelmasten und einer Hauswand in Ludwigshafen sind drei Menschen schwer verletzt worden. Der Fahrer verlor nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft am Morgen an einer Kreuzung die Kontrolle über seinen Wagen. Ein Fahrzeuginsasse sei aus dem Auto geschleudert worden und erlitt schwerste Verletzungen. Der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer seien schwer verletzt worden.

Alle drei seien in Kliniken gebracht worden. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Ein Polizeihubschrauber habe Übersichtsaufnahmen vom Unfallort gemacht.