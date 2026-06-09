Nach einer riskanten Fahrt und Unfallflucht auf der B50 wurde ein 24-Jähriger unter Drogeneinfluss von der Polizei in Salmtal gestoppt und festgenommen.

Salmtal (dpa/lrs) – Ein Autofahrer ist in Salmtal festgenommen worden, nachdem er zuvor einen Unfall verursacht, rücksichtslos gefahren und unter Drogeneinfluss gestanden hat. Der 24-Jährige sei am Montagabend zunächst auf der B50 im Landkreis Bernkastel-Wittlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und Betäubungsmittelkonsum auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort habe ein entgegenkommender Fahrer ausweichen müssen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Das entgegenkommende Fahrzeug sei durch das Abkommen von der Straße nicht unerheblich beschädigt worden. «Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort», so die Polizei. Anschließend sei er laut Zeugenhinweisen mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter über die B50 gefahren. Die Polizei habe den Mann schließlich in Salmtal angetroffen. Er habe unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden und eine nicht legale Menge an Betäubungsmitteln mit sich geführt.

Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein und untersagte die Weiterfahrt. Der Führerschein und die Betäubungsmittel seien sichergestellt und der junge Mann vorläufig festgenommen worden.