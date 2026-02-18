Ein Auto gerät auf der B 51 in den Gegenverkehr und stößt mit einem Lastwagen zusammen. Ein Mann und ein Kind werden schwer verletzt. Was ist bisher über den Unfall bekannt?

Bliesransbach (dpa/lrs) – Bei einem Unfall in der Nähe des saarländischen Bliesransbach sind ein 56-jähriger Autofahrer und ein elfjähriges Kind schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war Mann aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn der Bundesstraße 51 gekommen und dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. Sowohl der 56-Jährige als auch das Kind in seinem Wagen wurden dabei schwer verletzt. Der 27-jährige Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt.

Die B 51 musste während der Unfallaufnahme vorübergehend voll gesperrt werden.