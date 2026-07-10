Landkreis Altenkirchen
Autofahrer übersieht Motorrad – zwei Schwerverletzte
Rettungshubschrauber in Rheinland-Pfalz
Die Schwerverletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild)
Fabian Sommer. DPA

Abbiegefehler mit Folgen: Nach einem heftigen Zusammenprall im Westerwald müssen ein Motorradfahrer und sein Sozius ins Krankenhaus geflogen werden.

Elkenroth (dpa/lrs) – Bei der Kollision eines Autos mit einem Motorrad im Westerwald sind der Motorradfahrer und sein Beifahrer schwer verletzt worden. Mit zwei Rettungshubschraubern seien die Männer in Koblenzer Krankenhäuser geflogen worden, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Er hatte den Ermittlungen zufolge auf der L287 in Fahrtrichtung Elkenroth beabsichtigt, nach links abzubiegen – und dabei das entgegenkommende Motorrad übersehen. Die Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich zusammen. Die Unfallstelle wurde gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260710-930-367737/1

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