Koblenz (dpa/lrs) – Ein Autofahrer hat in Büchenbeuren im Hunsrück einen an der Leine laufenden Hund tödlich verletzt und ist danach weitergefahren. Die Hundehalterin war mit zwei angeleinten Hunden auf einem Grünstreifen neben der L182 unterwegs, als der Unfall passierte, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. Das Auto habe den Hund erfasst, der an kurzer Leine geführt hinter seinem Frauchen ging.

Das Tier sei noch vor Ort an den Verletzungen gestorben, teilte die Polizei weiter mit. Der Hund sei in unmittelbarer Körpernähe der Frau gewesen: Die Leine war nur rund ein Meter lang. Vor dem Unfall am Freitagmorgen hatte die Hundehalterin noch die Straße in Richtung Wald überquert. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen, wohl schwarzen Pkw handeln. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.