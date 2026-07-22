Ein heftiger Zusammenstoß zweier Fahrzeuge endet tödlich. Trotz schneller Hilfe können Ersthelfer und Notarzt einen 25-Jährigen nicht mehr retten.

Losheim am See (dpa/lrs) – Ein Autofahrer ist bei einem Unfall bei Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 25-Jährige am Dienstagabend auf der Bundesstraße 268 unterwegs, als er frontal mit einem Kastenwagen zusammenstieß, der nach links auf die Landstraße 158 abbiegen wollte.

Ersthelfer hätten zwar vorbildlich reagiert und sich um den schwer verletzten Autofahrer gekümmert, hieß es in einer Mitteilung. Unter telefonischer Anleitung der Notrufzentrale hätten sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Reanimationsmaßnahmen durchgeführt. Doch trotz der weiteren Wiederbelebungsversuche durch den Notarzt sei der Mann noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Der 32 Jahre alte Fahrer des Kastenwagens erlitt den Angaben nach leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da an den schwerst beschädigten Fahrzeugen Rauch aufstieg, war demnach auch die Feuerwehr an dem Einsatz beteiligt. Es habe sich dann aber lediglich um verdampfende Kühlflüssigkeit gehandelt, hieß es.

Ein Gutachter soll laut Polizei nun den Unfallhergang rekonstruieren. Die B268 war zwischenzeitlich voll gesperrt, die L158 in Richtung Merzig.