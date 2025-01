Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Gebhardshain (dpa/lrs) – Ein Autofahrer ist im Kreis Altenkirchen am Nachmittag schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte der Mann mit seinem Wagen in Gebhardshain aus einer Nebenstraße in eine Hauptstraße einbiegen. Dabei sei es zu dem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto gekommen. Der Wagen des Mannes sei durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn geschleudert worden und gegen einen Baum geprallt.

Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen, wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, hieß es. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens blieb unverletzt. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Ursache dauerten an.