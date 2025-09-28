Ein Radfahrer entdeckt ein verunglücktes Fahrzeug. Für den 70-jährigen Autofahrer kommt jede Hilfe zu spät. Was weiß die Polizei?

Lebach-Landsweiler/Friedrichsthal-Bildstock (dpa/lrs) – Ein 70-jähriger Autofahrer ist im Saarland gegen einen Baum gefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann war laut Polizei zuvor aus vorerst unklarer Ursache in einer leichten Linkskurve einer Landstraße zwischen Lebach-Landsweiler und Friedrichsthal-Bildstock nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Ein Radfahrer entdeckte das beschädigte Auto am Straßenabhang. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 70-Jährigen aus Saarbrücken-Dudweiler feststellen.

Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte gab es zunächst nicht. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken schaltete einen Gutachter ein. Die Polizei in Neunkirchen rief Zeugen auf, sich zu melden.