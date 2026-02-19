Niederheimbach (dpa/lrs) - Wegen Schnee und starkem Wind ist es in der Nacht im Landkreis Mainz-Bingen auf der B9 zu zwei Unfällen gekommen. Nach Angaben der Polizei krachte ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in einen Baum, der vor ihm auf die Fahrbahn stürzte. Trotz Vollbremsung habe er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können, hieß es. Der Fahrer blieb demnach unverletzt. In entgegengesetzter Richtung wurde ein Auto beim Überfahren von Ästen beschädigt, die auf die Straße geweht wurden, wie die Polizei mitteilte. Die Bundesstraße 9 war rund um die Unfallstellen vorübergehend voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260219-930-706379/2