Unfälle
Autofahrer nimmt Vorfahrt – Motorradfahrerin schwer verletzt
Ein Rettungshubschrauber - Symbolbild
Eine 51 Jahre alte Motorradfahrerin musste nach dem Zusammenstoß per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)
Philipp von Ditfurth. DPA

Eine 51-jährige Motorradfahrerin wird in Dirmstein von einem Auto angefahren – laut Polizei ist dessen Fahrer daran schuld. Ein Rettungshubschrauber bringt sie ins Krankenhaus.

Dirmstein (dpa/lrs) – Ein Auto hat bei einem Verkehrsunfall in Dirmstein (Landkreis Bad Dürkheim) eine Motorradfahrerin erfasst und schwer verletzt. Der 41-jährige Autofahrer hatte am Samstagnachmittag die Vorfahrt der Frau missachtet, als er links abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Dabei erfasste der Wagen demnach das Motorrad der 51-Jährigen.

Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf insgesamt etwa 35.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:260308-930-786339/1

