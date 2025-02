Autofahrer nach Verkehrsunfall in Wadern gestorben

Wadern (dpa/lrs) – Nachdem vergangene Woche ein Autofahrer bei einem Unfall in Wadern lebensbedrohlich verletzt worden war, ist er nun gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag der 39-Jährige am Mittwochmorgen im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Mann geriet am vergangenen Dienstag aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn der L151 zwischen Wadern und Thailen. Dort war er mit einem entgegenkommenden Lkw frontal zusammengestoßen.