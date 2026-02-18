Verkehr
Autofahrer nach Unfall im Saarland in Lebensgefahr
Polizei
Karl-Josef Hildenbrand. DPA

Nach einem schweren Frontal-Zusammenstoß mit einem Lastwagen in der Nähe von Saarbrücken schwebt ein Autofahrer in Lebensgefahr. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Was bisher bekannt ist.

Köllerbach (dpa/lrs) – Bei einem Unfall in der Nähe von Saarbrücken ist ein 59-jähriger Autofahrer am Abend lebensgefährlich verletzt worden. Bei dem Crash in Köllerbach-Etzenhofen war der Mann nach Polizeiangaben mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Laster zusammengestoßen. Dabei zog sich der 59-Jährige lebensgefährlichen Verletzungen zu. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Die Ursache für den Unfall sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Verkehr

