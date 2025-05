Ein Ehepaar fährt am Dienstagabend durch die Mainzer Innenstadt. An einer roten Ampel läuft ein Passant auf sie zu und richtet eine Waffe auf den Wagen.

Mainz (dpa/lrs) – Ein Unbekannter hat in Mainz ein Ehepaar im Auto mit einer Waffe bedroht. Wie die Polizei mitteilte, hielten die Eheleute am Dienstagabend bei einer Kreuzung in der Innenstadt an einer roten Ampel. Ein Mann sei daraufhin auf das Auto zugelaufen und habe eine mutmaßliche Schusswaffe auf die Beifahrerin gerichtet, heißt es. Der Fahrer habe daraufhin Gas gegeben und sei über die rote Ampel geflüchtet. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.