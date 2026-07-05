Eine halsbrecherische Verfolgungsjagd quer über mehrere Parkplätze liefert sich ein Autofahrer mit der Polizei in der Nacht. Ein geparktes Auto kommt dabei zu Schaden.

Andernach (dpa/lrs) – Ein Autofahrer hat auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle die Polizei in Andernach in Atem gehalten. Der 27-Jährige sei in der Nacht davongerast und habe dabei ein parkendes Auto beschädigt, teilte die Polizeidirektion Koblenz mit. Der Mann habe unter Alkoholeinfluss gestanden.

Er sei den Beamten gegen 1.30 Uhr aufgrund überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Einer drohenden Verkehrskontrolle entzog sich der Autofahrer jedoch und floh, auch wenn die Polizei Martinshorn und Blaulicht benutzte.

Der Mann sei über mehrere Parkplätze im Stadtgebiet von Andernach (Landkreis Mayen-Koblenz) gefahren, auf einem Parkplatz habe er kurz die Kontrolle über sein Auto verloren und ein parkendes Fahrzeug beschädigt, die Flucht jedoch fortsetzen können.

Kurz danach wurde er den Angaben zufolge von der Polizei gestoppt. Gegen den 27-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Aufgrund des Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde eine Blutprobe entnommen.