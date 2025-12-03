Autofahrer kracht in Traktor – Lebensgefahr

Losheim am See (dpa/lrs) – Ein Autofahrer ist im Nordsaarland in einen Traktor gekracht und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 73-Jährige hatte zuvor getrunken, wie eine Blutprobe laut Polizei ergab. Er übersah den Traktor im Gegenverkehr, der auf seine Spur ausscherte, als er in Losheim am See einige geparkte Autos am Straßenrand überholen wollte. Der Autofahrer bremste nicht und fuhr frontal in die Landmaschine. Zu seinem genauen Alkoholwert machte die Polizei keine Angaben. Er kam ins Krankenhaus. Der Traktorfahrer wurde nicht verletzt.

