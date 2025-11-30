Autofahrer kracht in Baum und stirbt

Der 55-Jährige, der allein in seinem Wagen war, erliegt noch am Unfallort auf einer Kreisstraße seinen Verletzungen.

Spabrücken (dpa/lrs) – Ein 55 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto bei Spabrücken im Landkreis Bad Kreuznach von einer Straße abgekommen, gegen einen Baum gefahren und ums Leben gekommen. Warum er in der Nacht auf Sonntag auf der Kreisstraße 29 nach links von der Fahrbahn abkam, war zunächst nicht klar, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann, der alleine unterwegs war, starb der Polizei zufolge noch am Unfallort. Die K29 musste zeitweise vollständig gesperrt werden.